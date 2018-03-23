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Здание Верховной Рады "перекрасили" в красный (видео)

STYLERLIFE        23.03.2018 - 08:30
Фото: Здание Верховной Рады Украины (РБК-Украина)
Фото: Здание Верховной Рады Украины (РБК-Украина)

Акция была приурочена борьбе с туберкулезом

Здание Верховной Рады Украины подсветили красным цветом. Об этом сообщает ТСН.

Акция была посвященная международному дню туберкулеза, который будет отмечаться в ближайшую субботу, 24 марта.

Некоторые люди подумали, что новый цвет Верховной Рады связан с событиями, которые происходили тут накануне, а именно – с задержанием народного депутата Надежды Савченко, которая обещала устроить теракт и взорвать парламент.

Видео: Здание Верховной Рады (tsn.ua)

Кстати, журналисты рассказали, на каких авто ездят депутаты Рады.

Одним из фаворитов выбора нардепов прогнозируемо стал немецкий бренд Mercedes.

"Какой у меня автопарк? Я езжу на своей машине. Это Mercedes, обычный седан С-класса, темно-вишневый", - рассказала о своей машине Алена Кошелева.

Сразу два "Мерса" и "Лексус" стоят в гараже Нины Южаниной, причем покупку новейшего "Мерса" она называет случайной.

Сергей Тарута сообщил, что у него есть Lexus, который ему подарил брат. Но за рулем он ездит редко, потому что имеет двух водителей.

"Они и помощники. Когда ты на телефоне, ты не можешь ехать за рулем", - пояснил Тарута и признался, что каждый из его шоферов зарабатывает 15 тысяч гривен в месяц. 

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Теги: Верховная Рада
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