"Mercedes не мой": журналисты рассказали, на каких авто ездят депутаты Рады

Депутаты отрицают наличие у них автопарков

Депутаты Верховной Рады ездят на дорогих автомобилях, но перед журналистами это скрывают. Парламентарии говорят, что машины взяты в аренду, или подарены кем-то, или вообще служебные. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Журналисты пообщались с депутатами в ВР и спросили, какими машинами они владеют.

Одним из фаворитов выбора нардепов прогнозируемо стал немецкий бренд Mercedes.

"Какой у меня автопарк? Я езжу на своей машине. Это Mercedes, обычный седан С-класса, темно-вишневый", - рассказала о своей машине Алена Кошелева.

Сразу два "Мерса" и "Лексус" стоят в гараже Нины Южаниной, причем покупку новейшего "Мерса" она называет случайной.

"Приехали в салон, стоял автомобиль, решили, что очень удобно – приобрести новую модель", - пояснила она.

"У меня автопарк отсутствует, у меня присутствует мотопарк! Я владею мотоциклом, я – байкер", - рассказала нардеп Татьяна Острикова.

На Вадима Новинского официально записана одна машина – это "Мерседес", правда необычный.

"У меня лично? У меня лично нет машины. Есть одна - V-класс. Это микроавтобус такой", - пояснил он.

А представительский бронированный седан, на котором передвигается регулярно, он назвал собственностью компании.

Видео: Депутаты рассказали про свои авто (tsn.ua)

Депутат Сергей Рыбалка сказал, что у него имеется Toyotta, но приехал в Раду он на Mercedes, но он взят в аренду.

Сергей Тарута сообщил, что у него есть Lexus, который ему подарил брат. Но за рулем он ездит редко, потому что имеет двух водителей.

"Они и помощники. Когда ты на телефоне, ты не можешь ехать за рулем", - пояснил Тарута и признался, что каждый из его шоферов зарабатывает 15 тысяч гривен в месяц.

Парламентарий Анна Гопко поведала, что у ее семьи есть одно авто - это Honda Civic.

Главный "радикал" страны Олег Ляшко ушел от ответа, какой у него автопарк, сказав, что его машины записаны в декларацию.

Как ранее сообщалось, депутат Верховной Рады Надежда Савченко раскрыла номер своего мобильного телефона и призвала всех украинцев звонить ей. Соответствующее заявление она сделала в комментарии журналистам в кулуарах парламента.