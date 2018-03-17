"Mercedes не мій": журналісти розповіли, на яких авто їздять депутати Ради

Депутати заперечують наявність у них автопарків

Депутати Верховної Ради їздять на дорогих автомобілях, але перед журналістами це приховують. Парламентарії кажуть, що машини взяті в оренду, або подаровані кимось, або взагалі службові. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Журналісти поспілкувалися з депутатами у ВР і запитали, якими вони володіють машинами.

"Який у мене автопарк? У мене одна машина, яка і була. Це Mercedes. Темно-вишневий", - відповіла Олена Кошелева.

"У мене автопарк відсутній, у мене присутній мотопарк! Я володію мотоциклом, я – байкер", - розповіла нардеп Тетяна Острикова.

Відео: Депутати розповіли про свої авто (tsn.ua)

"У мене особисто? У мене особисто немає машини", - сказав нардеп Вадим Новинський.

Депутат Сергій Рибалка сказав, що у нього є Toyotta, але приїхав у Раду він на Mercedes, але він узятий в оренду. Сергій Тарута повідомив, що у нього є Lexus, який йому подарував брат.

Парламентарій Ганна Гопко повідомила, що у її сім'ї є одне авто - це Honda Civic.

Головний "радикал" країни Олег Ляшко ухилився від відповіді, який у нього автопарк, сказавши, що його машини записані в декларацію.

Як раніше повідомлялося, депутат Верховної Ради Надія Савченко розкрила номер свого мобільного телефону і закликала всіх українців дзвонити їй. Відповідну заяву вона зробила в коментарі журналістам в кулуарах парламенту.