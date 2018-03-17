Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Mercedes не мій": журналісти розповіли, на яких авто їздять депутати Ради

STYLERLIFE        17.03.2018 - 18:20
Фото: Автомобілі біля Ради (facebook.com thetopgir)
Фото: Автомобілі біля Ради (facebook.com thetopgir)

Депутати заперечують наявність у них автопарків

Депутати Верховної Ради їздять на дорогих автомобілях, але перед журналістами це приховують. Парламентарії кажуть, що машини взяті в оренду, або подаровані кимось, або взагалі службові. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Журналісти поспілкувалися з депутатами у ВР і запитали, якими вони володіють машинами.

"Який у мене автопарк? У мене одна машина, яка і була. Це Mercedes. Темно-вишневий", - відповіла Олена Кошелева.

"У мене автопарк відсутній, у мене присутній мотопарк! Я володію мотоциклом, я – байкер", - розповіла нардеп Тетяна Острикова.

Відео: Депутати розповіли про свої авто (tsn.ua)

"У мене особисто? У мене особисто немає машини", - сказав нардеп Вадим Новинський.

Депутат Сергій Рибалка сказав, що у нього є Toyotta, але приїхав у Раду він на Mercedes, але він узятий в оренду. Сергій Тарута повідомив, що у нього є Lexus, який йому подарував брат.

Парламентарій Ганна Гопко повідомила, що у її сім'ї є одне авто - це Honda Civic.

Головний "радикал" країни Олег Ляшко ухилився від відповіді, який у нього автопарк, сказавши, що його машини записані в декларацію.

Як раніше повідомлялося, депутат Верховної Ради Надія Савченко розкрила номер свого мобільного телефону і закликала всіх українців дзвонити їй. Відповідну заяву вона зробила в коментарі журналістам в кулуарах парламенту.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"А було якесь порушення?": у Раді знову спіймали на гарячому "кнопкодавів" (відео) Екс-регіонал "засвітився" в Раді з годинником за 16 тисяч доларів
Теги: автомобиль, Верховная Рада
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top