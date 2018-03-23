Будівлю Верховної Ради "перефарбували" у червоний (відео)

Акція була приурочена боротьбі з туберкульозом

Будівлю Верховної Ради України підсвітили червоним кольором. Про це повідомляє ТСН.

Акція була присвячена міжнародному дню туберкульозу, який буде відзначатися в найближчу суботу, 24 березня.

Деякі люди подумали, що новий колір Верховної Ради пов'язаний з подіями, які відбувалися тут напередодні, а саме – із затриманням народного депутата Надії Савченко, яка обіцяла влаштувати теракт і підірвати парламент.

Відео: Будівля Верховної Ради (tsn.ua)

До речі, журналісти розповіли, на яких авто їздять депутати Ради.

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