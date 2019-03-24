Зеленая, как Шрек: Лобода стала посмешищем в сети

Светлана Лобода выложила в сеть неоднозначное фото
Светлана Лобода любит привлекать к себе внимание и часто выставляет в сети странные фотографии. На этот раз пользователи обсудили ее "зеленое" фото, которое певица выложила на своей странице в Instagram.
Новая фотография привлекла к себе внимание фанов Лободы, которые также много шутили над ней.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
"Зеленая как Шрек, упс сори Фиона";
"Совсем можно и не прикрывать силиконы. Смотреть уже не на что. Да и слушать";
"Макияжа много не бывает";
"Неискренняя, все люди как люди, а ты кривляка";
"Такая зелененькая";
"Губастенькая";
"Ты предательница Украины";
"Проститутка";
Но есть и те, кому фотография Лободы понравилась.
"Как всегда превосходна!";
"Светлана! Богиня просто";
"Очаровательна", - прокомментировал пользователь.
Напомним, что недавно Лобода слила в сеть неудачное фото, которое шокировало пользователей неудачным видом певицы.
Ранее сообщалось о том, что Лобода шокировала поклонников своей внешностью. При этом певицу раскритиковали ее фаны.
Мы также писали о том, что пользователи сети высмеяли неудачный снимок Лободы.