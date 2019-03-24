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Зеленая, как Шрек: Лобода стала посмешищем в сети

STYLERЖизнь    24.03.2019 - 12:47
Зеленая, как Шрек: Лобода стала посмешищем в сети
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода выложила в сеть неоднозначное фото

Светлана Лобода любит привлекать к себе внимание и часто выставляет в сети странные фотографии. На этот раз пользователи обсудили ее "зеленое" фото, которое певица выложила на своей странице в Instagram.

Новая фотография привлекла к себе внимание фанов Лободы, которые также много шутили над ней.

Зеленая, как Шрек: Лобода стала посмешищем в сети

Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Зеленая как Шрек, упс сори Фиона";

"Совсем можно и не прикрывать силиконы. Смотреть уже не на что. Да и слушать";

"Макияжа много не бывает";

"Неискренняя, все люди как люди, а ты кривляка";

"Такая зелененькая";

"Губастенькая";

"Ты предательница Украины";

"Проститутка";

Но есть и те, кому фотография Лободы понравилась.

"Как всегда превосходна!";

"Светлана! Богиня просто";

"Очаровательна", - прокомментировал пользователь.

Напомним, что недавно Лобода слила в сеть неудачное фото, которое шокировало пользователей неудачным видом певицы.

Ранее сообщалось о том, что Лобода шокировала поклонников своей внешностью. При этом певицу раскритиковали ее фаны.

Мы также писали о том, что пользователи сети высмеяли неудачный снимок Лободы.

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