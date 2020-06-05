Зеркальная дата 06.06 исполнит любое желание: поможет простой ритуал

Зеркальная дата 06.06 поможет исполнить желания (коллаж: РБК-Украина)

Зеркальная дата 06.06 наделена магическими свойствами

Зеркальная дата 06.06.2020 поможет воплотить ваше самое заветное желание. Но важно знать, как, когда и при соблюдении каких правил его загадывать. Если вы давно мечтаете про взаимную любовь, счастье в браке, повышение зарплаты, новую работу или суперотпсук, суббота, 6 июня, поможет вам.

Нумерологи говорят, что энергетика шестерки очень позитивна и созидательна. Число является символом честности, доброты и взаимопонимания. Кроме того, шестерка несет преодоление трудностей и просветление. Именно поэтому в этот день можно изменить свою жизнь к лучшему.

Как провести ритуал на исполнение желаний в зеркальную дату

Правильно загадать желание 06.06.2020 поможет простой ритуал, для которого записать желание нужно на листке. При этом важно не просто его загадать, а начать стремиться к воплощению своей мечты в жизнь, пишут Вести-UA.

Главное - правильная формулировка. В тексте не должно быть слова "не" или "нет". То есть "Я не хочу быть бедным" писать нельзя, впрочем "Я хочу быть богатым" тоже не подойдет.

Желание должно отразить процесс и утверждение, к примеру, "Я хорошо зарабатываю", "Я привлекаю мужчин/женщин".

Важно также указать в желании сроки, ведь шестерка любит конкретику и точность. Поставьте условие, какой временной отрезок вам нужен, чтобы воплотить мечту в жизнь. Например, "Я заработаю много денег этим летом/ в июне/ на этой неделе.

Добавьте конкретики. Не бойтесь добавлять в желание эмоции, сделайте его развернутым. К примеру, "На этой неделе я встречу любимого человека, который осчастливит меня навсегда".

Добавьте к ритуалу свечу и заговор

После того, как вы написали свое желание, можно провести небольшой ритуал со свечой. Нужно зажечь ее и поджечь от пламени листок, прочитав заговор: "Увижу счастье скоро впереди. Удача, ты ко мне приди. Недели, месяцы, дни, года. Будь со мною ты всегда".

И помните, что 6 июня Вселенная будет на вашей стороне. Чтобы все получилось, нужен позитивный настрой и вера в силу вашего желания. А оно должно отражать то, что кажется вам самым важным.

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Автор: Styler