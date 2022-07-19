UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жанна из Закарпатья сорвала джекпот 30 миллионов и передала выигрыш защитникам Украины

Фото: украинским пограничникам женщина передала сорванный джекпот (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Владимир Костырин

Жительница Закарпатья сорвала джекпот и передала весь свой выигрыш в сумме 30 миллионов гривен защитникам Украины. На средства для пограничников купили 10 тысяч комплектов военной формы.

Об этом передали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что каждый день украинцы приближают победу реальными действиями и поступками как на линии фронта, так и в тылу.

Так, в июле простая женщина из Закарпатской области Жанна стала миллионершей, хотя и не подозревала, что ее онлайн развлечения принесут такие деньжищи. Но вместо квартир и машин, украинка направила весь выигрыш в помощь для армии.

В ГПСУ рассказали, что на днях к ним обратились представители компании Parimatch Ukraine с предложением от клиентки, выигравшей джекпот, и сообщили, что женщина отдала выигрыш на помощь стране и он будет направлен на поддержку украинских пограничников.

"На эти средства уже заказано изготовление 10 тысяч комплектов формы для военнослужащих пограничного ведомства", - говорится в публикации.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко признается, что эта история действительно поражает, потому что это искреннее личное желание и большой личный вклад от конкретного человека.

"Когда мы видим такой уровень поддержки со стороны народа и бизнеса, мы уверены - вместе мы выстоим, Украина обязательно победит", - подчеркивает главный пограничник.

Самая благодетельница отмечает, что помочь может каждый и у нее тоже появился такой шанс.

Свой джекпот 30 миллионов жительница Закарпатской области передала защитникам Украины (фото: facebook.com/DPSUkraine)

К слову, недавно пенсионер в Канаде сорвал джекпот в лотерее 70 миллионов долларов, и часть денег решил передать украинцам.

Напомним также, что ранее украинцы собрали 600 млн гривен на "Байрактары", после чего турецкий производитель дронов решил передать БПЛА бесплатно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаЗакарпатьеParimatchджекпот