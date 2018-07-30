Жара до +33: синоптики уточнили погоду на понедельник

Фото: pixabay

В страну возвращается тепло, и уходят дожди

В понедельник, 30 июля, в Украине будет жарко. В некоторых местах до +33 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Скриншот (meteo.gov.ua)

В западных и южных областях еще пройдут дожди. Местами возможны грозы и шквалы. Ночью будет +17+22 градуса, днем +25+30. В южных и восточных областях до +33.

На севере страны ожидается +27+29 градусов тепла. На западе - +25+27. В центральных обалстях будет +28+31 градус.

В Киеве будет сухо, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +27+29 градусов.

Скриншот (meteo.gov.ua)

Кстати, в июле погода побила 118 температурных рекордов.

Максимальное повышение температуры воздуха в тени наблюдалось в Японии. 23 июля столбики термометров показали +41 градус Цельсия. Это считается новым мировым рекордом.

Рекордная жара также была зафиксирована в штатах США Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас.

Неожиданные факты о персиках