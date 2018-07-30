Спека до +33: синоптики уточнили погоду на понеділок

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В країну повертається тепло, і йдуть дощі

У понеділок, 30 липня, в Україні буде спекотно. У деяких місцях до +33 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Скріншот (meteo.gov.ua)

У західних і південних областях ще пройдуть дощі. Місцями можливі грози і шквали. Вночі +17+22 градуси, вдень +25+30. У південних і східних областях до +33.

На півночі країни очікується +27+29 градусів тепла. На заході - +25+27. У центральних обалстях буде +28+31 градус.

У Києві буде сухо, опадів не очікується. Температура повітря вдень становитиме +27+29 градусів.

Скріншот (meteo.gov.ua)

До речі, в липні погода побила 118 температурних рекордів.

Максимальне підвищення температури повітря в тіні спостерігалося в Японії. 23 липня стовпчики термометрів показали +41 градус Цельсія. Це вважається новим світовим рекордом.

Рекордна спека також була зафіксована у штатах Массачусетс, Мен, Вайомінг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико і Техас.

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