Жара и сильные грозы: какие регионы окажутся в зоне непогоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни порадует не всех жителей страны

Погода в Украине в ближайшие дни установится в большинстве регионов жаркая и сухая. Температура воздуха в большинстве областей прыгнет выше +30 градусов. Однако некоторым жителям страны не повезет, так как синоптики прогнозируют сильные грозы, местами возможны ливни и град.

На востоке Украины во вторник, 9 июня, ожидается сухая погода, без осадков. Ночная температура воздуха составит +16 +18 градусов, днем в большинстве областей столбики термометров покажут от +30 до +33 градусов.

В южных областях возможна небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +14 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов в Одессе, до +32 градусов в Херсоне и Николаеве. В Крыму без осадков, солнечно. Ночью +15 +17 градусов, днем от +29 до +31 градуса.

На севере страны также будет жарко и сухо. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +16 +18 градусов, днем от +30 до +32 градусов.

Западные области накроет сильными грозами, местами возможны ливни и даже град. Ночью в регионе ожидается от +13 до +15 градусов, днем столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов, местами до +27 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, ожидается сухая и солнечная погода. Ночью от +16 до +18 градусов, днем будет жарко, от +30 до +32 градусов.

В Киеве 9 июня синоптики прогнозируют сухую и жаркую погоду, без осадков. Ночью в столице +16 +18 градусов, днем прогреется до +30 +32 градусов.

Карта погоды в Украине на 9 июня

Стоит отметить, что по прогнозам Украинского гидрометцентра, такая погода сохранится в Украине до конца текущей недели. В пятницу, 12 июня, грозы посетят южные и восточные области страны. А 13 июня дожди пройдут по всей территории Украины.

Карта погоды в Украине на 13 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик ошарашила прогнозом погоды на июнь и пообещала жару до +40 градусов.

А также рассказывали о том, что синоптики резко изменили прогноз погоды на все лето и спрогнозировали засуху.

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Автор: Анна Шиканова