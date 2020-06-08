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Синоптик ошарашила прогнозом погоды на июнь: будет почти +40

STYLERЖизнь    08.06.2020 - 14:12
Синоптик ошарашила прогнозом погоды на июнь: будет почти +40
Погода в Украине в июне (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в июне будет испытывать терпение украинцев высокими температурами

Синоптик Наталка Диденко рассказала, что июнь в Украине будет жарким - термометр временами будет показывать +39 градусов. Но при этом в течение месяца погода будет нестабильной.

Об этом синоптик рассказала Telegram-каналу PavlovskyNEWS.

Наталка Диденко уточнила, что в нынешних погодных условиях "прогнозы - дело неблагодарное".

"Согласно характеристике Гидрометцентра Украины, по сравнению с маем в июне чаще можно будет наблюдать грозы, град, шквалы, сильные дожди и ливни. В то же время, по данным Гидрометцентра, температура в июне может подняться до 39", - уточнила Диденко.

Синоптик напомнила не забывать пить побольше воды и защищаться головными уборами от солнца, ведь эта неделя точно обещает быть жаркой.

Ранее Наталка Диденко рассказала, что на этой неделе жарче всего будет на Юге, Востоке и в Центре. К средине недели температура воздуха будет достигать +35 градусов. А вот в западных областях будет прохладнее из-за атмосферного фронта, который плотно засядет в регионе вместе с периодическими грозами. Влажность будет периодически долетать до Одесской, Киевской, Винницкой и Житомирской областей.

Народный синоптик Леонид Горбань таже обновил прогноз на лето и обещает жару и засуху.

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Автор: Светлана Мащенко

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