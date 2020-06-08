Украину накалит до +35 градусов: где будет самая невыносимая жара

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине будет очень жаркой в некоторых регионах

Погода в Украине на этой неделе будет жаркой, местами температура будет достигать +35 градусов в тени. При этом некоторые регионы останутся в зоне атмосферного фронта с дождями, грозами и относительной прохладой.

Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Согласно данным Диденко в Facebook, завтра в Украине +27+32 градуса. А к средине недели восточные, южные и центральные области накалит до +32+35 градусов.

"Однако западная часть будет принадлежать воздушной массе посвежее, максимально +23+28 градусов. Такая относительная свежесть - из-за периодических дождей с грозами, которые будет предопределять атмосферный фронт", - пишет синоптик.

В большинстве областей на этой неделе будет преобладать сухая ясная погода, но западная влажность будет временами докатываться до Одесской, Винницкой, Житомирской и Киевской областей. Ветер с востока, умеренный.

В Киеве 9 июня будет сухо и жарко, около +30 градусов. Вечером есть вероятность локального грозового дождя. Следующие осадки в столице синоптик "запланировала" на 14-15 июня.

В Укргидрометцентре также прогнозируют на завтра жару. По данным синоптиков на ближайшие пять дней, жара точно продлится до 12 июня включительно. Ну а западные области все это время будут в зоне действия атмосферного фронта, здесь также будет прохладнее.

Погода в Украине 9 июня (фото: meteo.gov.ua)

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что знойная и сухая погода будет типичной для лета 2020 в Украине. Особенно невыносимым в этом плане будет август, но в конце месяца ожидается резкий спад температуры.

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Автор: Светлана Мащенко