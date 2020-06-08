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Україну розжарить до +35 градусів: де буде найнестерпніша спека

STYLERЖиття    08.06.2020 - 12:22
Україну розжарить до +35 градусів: де буде найнестерпніша спека
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні буде дуже спекотною в деяких регіонах

Погода в Україні на цьому тижні буде спекотною, місцями температура буде досягати +35 градусів в тіні. При цьому деякі регіони залишаться в зоні атмосферного фронту з дощами, грозами й відносною прохолодою.

Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Згідно з даними Діденко в Facebook, завтра в Україні +27+32 градуси. А до середини тижня східні, південні і центральні області розжарить до +32+35 градусів.

"Проте західна частина належатиме свіжішій повітряній масі, максимально +23+28 градусів. Така відносна свіжість - через періодичні дощі з грозами, які зумовлюватиме атмосферний фронт", - пише синоптик.

У більшості областей на цьому тижні переважатиме суха ясна погода, але західна вологість буде часом докочуватися до Одеської, Вінницької, Житомирської та Київської областей. Вітер зі сходу, помірний.

У Києві 9 червня буде сухо і спекотно, близько +30 градусів. Увечері є ймовірність локального грозового дощу. Наступні опади у столиці синоптик "запланувала" на 14-15 червня.

В Укргідрометцентрі також прогнозують на завтра спеку. За даними синоптиків на найближчі п'ять днів, спека точно триватиме до 12 червня включно. Ну а західні області весь цей час будуть в зоні дії атмосферного фронту, тут також буде прохолодніше.

Україну розжарить до +35 градусів: де буде найнестерпніша спека

Погода в Україні 9 червня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, що спекотна і суха погода буде типовою для літа 2020 в Україні. Особливо нестерпним в цьому плані буде серпень, але в кінці місяця очікується різкий спад температури.

До речі, у Карпатах розквітли смереки, з'явилися фантастичні фото рідкісного явища.

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Автор: Светлана Мащенко

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