Погода в Україні влітку принесе пекельну спеку і засуху: синоптик оновив прогноз

Погода в Україні влітку 2020 (ілюстрація: pixabay)

Погода в Україні влітку 2020 може принести неприємності жителям країни

Погода в Україні влітку 2020 буде спекотною і посушливою. Такий не дуже обнадійливий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань.

Зазначимо, що в Українському гідрометцентрі вважають, що в червні кількість опадів буде вписуватися в середню норму, а температура буде всього на 1-1,5 градуси вище середніх показань.

Але Леонід Горбань дає інший прогноз. За основу синоптик бере Брюсов календар, в якому використовуються числові ряди для довгострокового прогнозування.

Пояснив синоптик і аномально холодну весну цього року.

"Вся справа в сонці. В даний час в 11-річному циклі воно знаходиться на найнижчому рівні активності. Такого низького рівня не було приблизно 110 років", - розповів Горбань, пише Obozrevatel.

А оскільки в червні сонце підніметься вище над горизонтом, то низька його активність нівелюється. Це дозволяє говорити, що вже перший місяць літа буде досить спекотним.

До 20 червня температура повітря буде 26-28 градусів, а в останню декаду місяця можливі і 31-34 градуси спеки. Опадів у червні буде достатньо, а от пізніше ситуація із кількістю вологи погіршиться.

Липень також буде спекотним, але кількість опадів зменшиться. Перша декада буде з показниками +27+32 градусів. З 12 по 15 число стане прохолодніше. А потім - з 16 по 23 липня - повернеться літня спека до +28+30. До кінця місяця буде не так жарко (+24+26).

Опади у липні очікуються на початку місяця і в третій декаді. Середина липня буде посушливою.

А ось серпень буде дійсно спекотним і сухим. Більшу частину місяця буде стояти сильна спека. З 7 по 18 число очікується +30+33 градуси. А ось в кінці місяця навпаки прийде різке похолодання до +20+22 градусів.

"Дощі будуть хоч і частими, але дуже мізерними. За місяць випаде не більше 15-22 міліметрів - це практично нічого", - каже синоптик.

Зазначимо, що ведучий співробітник Інституту геофізики НАН Світлана Бойченко вважає, що літо в Україні цього року може бути несподівано прохолодне, затяжне, дощове.

До речі, у Карпатах розквітли смереки, з'явилися фантастичні фото рідкісного явища.

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Автор: Светлана Мащенко