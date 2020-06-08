Погода в Украине летом принесет адскую жару и засуху: синоптик обновил прогноз

Погода в Украине летом 2020 (иллюстрация: pixabay)

Погода в Украине летом 2020 может принести неприятности жителям страны

Погода в Украине летом 2020 будет жаркой и засушливой. Такой не очень обнадеживающий прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань.

Отметим, что в Украинском гидрометцентре считают, что в июне количество осадков будет вписываться в среднюю норму, а температура будет всего на 1-1,5 градуса выше средних показателей.

Но Леонид Горбань дает иной прогноз. За основу синоптик берет Брюсов календарь, в котором используются числовые ряды для долгосрочного прогнозирования.

Объяснил синоптик и аномально холодную весну в этом году.

"Все дело в солнце. В настоящее время в 11-летнем цикле оно находится на самом низком уровне активности. Такого низкого уровня не было примерно 110 лет", - рассказал Горбань, пишет Obozrevatel.

А поскольку в июне солнце подымется выше над горизонтом, то низкая его активность нивелируется. Это позволяет говорить, что уже первый месяц лета будет достаточно жарким.

До 20 июня температура воздуха будет 26-28 градусов, а в последнюю декаду месяца возможны и 31-34 градуса жары. Осадков в июне будет достаточно, а вот позже ситуация с количеством влаги ухудшится.

Июль также будет жарким, но количество осадков уменьшится. Первая декада будет с показателями +27+32 градусов. С 12 по 15 число станет прохладнее. А потом - с 16 по 23 июля - вернется летняя жара в +28+30. До конца месяца будет не так жарко (+24+26).

Осадки в июле ожидаются в начале месяца и в третьей декаде. Средина июля будет засушливой.

А вот август будет действительно знойным и сухим. Большую часть месяца будет стоять сильная жара. С 7 по 18 число ожидается +30+33 градуса. А вот в конце месяца наоборот придет резкое похолодание до +20+22 градусов.

"Дожди будут хоть и частыми, но очень скудными. За месяц выпадет не более 15-22 миллиметров - это практически ничего", - говорит синоптик.

Отметим, что ведущий сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко считает, что лето в Украине в этом году может быть неожиданно прохладное, затяжное, дождливое.

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Автор: Светлана Мащенко