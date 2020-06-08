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Синоптик приголомшила прогнозом погоди на червень: буде майже +40

STYLERЖиття    08.06.2020 - 14:12
Синоптик приголомшила прогнозом погоди на червень: буде майже +40
Погода в Україні в червні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в червні буде випробовувати терпіння українців високими температурами

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що червень в Україні буде спекотним - термометр часом буде показувати +39 градусів. Але при цьому протягом місяця погода буде нестабільною.

Про це розповіла синоптик в Telegram-каналу PavlovskyNEWS.

Наталка Діденко уточнила, що в нинішніх погодних умовах "прогнози - річ невдячна".

"Згідно з характеристикою Гідрометцентру України, у порівнянні з травнем у червні частіше можна буде спостерігати грози, град, шквали, сильні дощі та зливи. У той же час, за даними Гідрометцентру, температура в червні може піднятися до 39°", - уточнила Діденко.

Синоптик нагадала не забувати пити побільше води і захищатися головними уборами від сонця, адже цей тиждень точно обіцяє бути спекотним.

Раніше Наталка Діденко розповіла, що на цьому тижні найспекотніше буде на Півдні, Сході та в Центрі. До середини тижня температура повітря сягатиме +35 градусів. А от у західних областях буде прохолодніше через атмосферний фронт, який щільно засяде в регіоні разом з періодичними грозами. Вологість буде періодично долітати до Одеської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

Народний синоптик Леонід Горбань також оновив прогноз на літо обіцяє спеку і засуху.

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Автор: Светлана Мащенко

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