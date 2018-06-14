Жарко, но с грозами: синоптики дали прогноз на пятницу

В некоторых областях ожидаются осадки

В пятницу, 15 июня, в Украине будет жарко, но в некоторых регионах страны пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.

Осадки ожидаются в западных областях. Температура воздуха составил +25 градусов. В северных регионах также пройдут дожди с грозами. Воздух прогреется до +25 градусов.

Видео: Погода (pogoda.unian.net)

В центральных областях ожидаются дожди, а температура составит +30 градусов.

На востоке страны будет практически без осадков. Температура составит до +33 градусов. В южных областях будет солнечно и до +34 градусов.

Ранее синоптик рассказала, какие регионы не затронет циклон.

"Уже сегодня утром на западе Украины – периодические дожди. В Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой областях – ситуация грозовая и ливневая. Сегодня западная часть будет принадлежать неустойчивой погоде – ливни, грозы, возможны сильные ливни, град и шквалы", - написала Диденко.

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