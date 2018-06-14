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Жарко, але з грозами: синоптики дали прогноз на п'ятницю

STYLERLIFE        14.06.2018 - 20:30
Фото: pixabay.com/FelixMittermeier
Фото: pixabay.com/FelixMittermeier

У деяких областях очікуються опади

У п'ятницю, 15 червня, в Україні буде спекотно, але в деяких регіонах країни пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.

Опади очікуються в західних областях. Температура повітря склав +25 градусів. У північних регіонах також пройдуть дощі з грозами. Повітря прогріється до +25 градусів.

Відео: Погода (pogoda.unian.net)

У центральних областях очікуються дощі, а температура складе +30 градусів.

На сході країни буде практично без опадів. Температура становитиме до +33 градусів. У південних областях буде сонячно і до +34 градусів.

Раніше синоптик розповіла, які регіони не зачепить циклон.

"Уже сьогодні вранці на заході України - періодичні дощі. В Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій областях - ситуація грозова і зливова. Сьогодні західна частина буде належати нестійкій погоді - зливи, грози, можливі сильні зливи, град та шквали", - написала Діденко.

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Теги: погода
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