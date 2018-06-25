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"Ждать нужно два часа": жители оккупированного Крыма стоят в очередях за дефицитным продуктом (фото)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 17:25
Фото: facebook.com/ayshe.umerova
Фото: facebook.com/ayshe.umerova

Людям приходится несколько часов ждать в очереди

В оккупированном Российской Федерацией Крыму людям приходится выстаивать в очередях по несколько часом за газом на автозаправках. Об этом сообщили на странице "Крымский бандеровец" в социальной сети Twitter.

Фото: Очереди в Крыму (twitter.com/CrimeaUA1)

"Жители оккупированного Крыма сообщают: "Село Чистельное Симферопольского района. Очередь на заправку за газом. Ждать нужно полтора-два часа", - сказано в подписи к фото.

Скриншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

Кроме того, в сети опубликовали скриншот переписки на форумах, где крымчане утверждают, что заправить автомобиль газом можно только по талону.

Скриншот (twitter.com/CrimeaUA1)

Кстати, появились данные о резком снижении численности населения в аннексированном Крыму.

По официальным данным Крымстата, с 2013 года численность жителей оккупированного Крыма сократилась почти на 50 тысяч человек. Кроме того, данные статистики показывают, что в регионе упала рождаемость и изменился возрастной состав.

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Теги: Крым
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