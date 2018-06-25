"Чекати потрібно дві години": жителі окупованого Криму стоять в чергах за дефіцитним продуктом (фото)

Людям доводиться кілька годин чекати в черзі

В окупованому Російською Федерацією Криму людям доводиться вистоювати в чергах по кілька годиною за газом на автозаправках. Про це повідомили на сторінці "Кримський бандерівець" в соціальній мережі Twitter.

Фото: Черги в Криму (twitter.com/CrimeaUA1)

"Жителі окупованого Криму повідомляють: "Село Чістельное Сімферопольського району. Черга на заправку за газом. Чекати потрібно півтори-дві години", - сказано в підписі до фото.

Скріншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

Крім того, в мережі опублікували скріншот листування на форумах, де кримчани стверджують, що заправити автомобіль газом можна тільки по талону.

Скріншот (twitter.com/CrimeaUA1)

До речі, з'явилися дані про різке зниження чисельності населення в включеному Криму.

За офіційними даними Кримстата, з 2013 року чисельність жителів окупованого Криму скоротилася майже на 50 тисяч осіб. Крім того, дані статистики показують, що в регіоні впала народжуваність і змінився віковий склад.

Кримська краса