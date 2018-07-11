Где ждать осадков: синоптики дали прогноз на 12 июля

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В некоторых областях ожидаются дожди

В четверг, 12 июля, в Украине будет жарко. Однако местами ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает УНИАН.

На востоке страны осадков не прогнозируют, температура до +34 градусов.

В южных регионах ожидается солнечная погода, также до +34.

А вот на западе Украины пройдут дожди с грозами, однако будет тепло - до +28.

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В северных областях осадков не ожидается, температура до +30.

В центре страны местами пройдут дожди, до +32 градусов.

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В Киеве в четверг, 12 июля, будет теплая погода. Днем, по прогнозам синоптиков, ожидается +29 градусов, вечером - до +26.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в четверг, 12 июля, когда православные и греко-католики отмечают день святых Петра и Павла.

По ее данным, дожди также вероятны в Полтавской и Винницкой областях, и местами на Западе страны.

Также Диденко прогнозирует ближе к вечеру небольшой дождь в столице.

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