Де чекати опадів: синоптики дали прогноз на 12 липня

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В деяких областях очікуються дощі

У четвер, 12 липня, в Україні буде спекотно. Однак місцями очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє УНІАН.

На сході країни опадів не прогнозують, температура до +34 градусів.

У південних регіонах очікується сонячна погода, також до +34.

А ось на заході України пройдуть дощі з грозами, однак буде тепло - до +28.

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У північних областях опадів не очікується, температура до +30.

У центрі країни місцями пройдуть дощі, до +32 градусів.

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У Києві в четвер, 12 липня, буде тепла погода. Вдень, за прогнозами синоптиків, очікується +29 градусів, увечері - до +26.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в четвер, 12 липня, коли православні та греко-католики відзначають день святих Петра і Павла.

За її даними, дощі також вірогідні в Полтавській і Вінницькій областях, місцями на Заході країни.

Також Діденко прогнозує ближче до вечора невеликий дощ у столиці.

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