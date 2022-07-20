Что ждет организм при сдаче крови: это важно знать перед донорством

При уменьшении объема крови в организме снижается и уровень железа, что особенно следует принимать во внимание женщинам, которые готовятся стать донорами, учитывая факт, что они и так ежемесячно теряют кровь и соответственно железо из-за менструации.

Перед сдачей крови для других следует сдать анализы, проверить и гемоглобин, и ферритин (показатели депо-белка железа не должны опускаться ниже 40-45 нг/мл).

У донора берут около 450 миллилитров крови, что составляет примерно 10% от общей массы. При процедуре донорства человек теряет около 200-250 мг железа, при этом при обычном питании в желудочно-кишечном тракте всасывается около 1 мг железа.

Если в вашем организме фиксируется дефицит железа, то донорство может привести к ухудшению самочувствия, а сдача крови в значительных объемах чревата проблемами со здоровьем.

Как укрепить организм до и после донорства

После процедуры донорства необходимо восполнять дефицит железа в организме. Впрочем, и перед сдачей крови тоже нужно запастись этим элементом впрок.

Для этого рекомендуется употреблять здоровую пищу, богатую железом. А именно:

красное мясо,

рыбу,

птицу,

бобы,

шпинат и прочее,

пить желательно побольше (перед самой донацией советуют выпить до 500 мл воды или другой жидкости).

Медики обращают внимание, что регулярное питание помогает поддерживать уровень сахара в крови на стабильном уровне, и это важно, чтобы не произошло головокружения после сдачи крови.