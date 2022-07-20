Что ждет организм при сдаче крови: это важно знать перед донорством

Принимая участие в донорстве крови, чтобы помочь другим, важно перед началом этого благородного дела учитывать возможные сложности для организма после процедуры, а также как их минимизировать.
Об этом передает "Країна здоров'я".
При уменьшении объема крови в организме снижается и уровень железа, что особенно следует принимать во внимание женщинам, которые готовятся стать донорами, учитывая факт, что они и так ежемесячно теряют кровь и соответственно железо из-за менструации.
Перед сдачей крови для других следует сдать анализы, проверить и гемоглобин, и ферритин (показатели депо-белка железа не должны опускаться ниже 40-45 нг/мл).
У донора берут около 450 миллилитров крови, что составляет примерно 10% от общей массы. При процедуре донорства человек теряет около 200-250 мг железа, при этом при обычном питании в желудочно-кишечном тракте всасывается около 1 мг железа.
Если в вашем организме фиксируется дефицит железа, то донорство может привести к ухудшению самочувствия, а сдача крови в значительных объемах чревата проблемами со здоровьем.
После процедуры донорства необходимо восполнять дефицит железа в организме. Впрочем, и перед сдачей крови тоже нужно запастись этим элементом впрок.
Для этого рекомендуется употреблять здоровую пищу, богатую железом. А именно:
Медики обращают внимание, что регулярное питание помогает поддерживать уровень сахара в крови на стабильном уровне, и это важно, чтобы не произошло головокружения после сдачи крови.
Напомним, что в Украине запустили сервис для регистрации для сдачи крови.
Добавим также, перед этим в Национальной службе здоровья Украины объяснили, как подготовиться к донорству крови.