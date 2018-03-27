Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Жесткий подход": политолог оценил радикальные настроения в обществе

STYLERLIFE        27.03.2018 - 22:20
Фото: Надежда Савченко (УНИАН)
Фото: Надежда Савченко (УНИАН)

Эксперт считает, что власть боится непрогнозированных событий

Политический эксперт оценил настроения в обществе и заявил, что запрет ношения оружия, дело Савченко-Рубана и другие последние события – признак определенного страха власти перед радикализацией настроений. Об этом в комментарии "Слову и Делу" рассказал политолог Владимир Воля.

"Дело в том, что никто не учитывает, что та же Савченко не взялась ниоткуда. Это в определенной степени также олицетворение настроений в обществе. То, что власть действует методами запретов, является признаком боязни, что может произойти что-то непрогнозированное. Поэтому меры безопасности усилили, что, конечно же, правильно, но в нашем случае прослеживаются совсем другие факторы", – отметил эксперт.

Он добавил, что также открытым остается вопрос, почему именно сейчас власть решилась на усиление мер безопасности.

По словам политолога, в любом случае, то, что происходит в последнее время, свидетельствует о нескольких моментах.

"Во-первых, власть будет держаться за полномочия до конца и любыми способами. Во-вторых, власть боится радикализации. В-третьих, то, как действовали относительно акций протестов, напоминает то, как раньше обращались с протестующими. Просто сейчас это не только жесткий подход, как при Януковиче, но и более хитрый", – пояснил политолог.

По его мнению, это говорит о том, что у власти есть страх радикализации общественных настроений.

"Неуверенность власти как раз и проявляется в том, что внезапно появилось дело Савченко. Именно сейчас. Правда это или нет, выяснят правоохранительные органы. Даже если так, суть в том, что власть никуда не денется от общества, которое породило ту же Надежду Савченко и подобных ей – Парасюка и других", – резюмировал Владимир Воля.

В издании отметили, что согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", 60% украинцев хотят кардинальных изменений, однако "каждый шестой выступает за то, чтобы все осталось как есть".

Кстати, дипломат заявил о вероятности начала мировой войны.

"Маскировочное действие": эксперт оценил состояние российских войск на Донбассе "Этот нарыв Москва будет холить и лелеять": политолог рассказал, когда Россия потеряет интерес к "ДНР"-"ЛНР"
Теги: политика, политолог, эксперт
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top