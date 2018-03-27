"Жесткий подход": политолог оценил радикальные настроения в обществе

Эксперт считает, что власть боится непрогнозированных событий

Политический эксперт оценил настроения в обществе и заявил, что запрет ношения оружия, дело Савченко-Рубана и другие последние события – признак определенного страха власти перед радикализацией настроений. Об этом в комментарии "Слову и Делу" рассказал политолог Владимир Воля.

"Дело в том, что никто не учитывает, что та же Савченко не взялась ниоткуда. Это в определенной степени также олицетворение настроений в обществе. То, что власть действует методами запретов, является признаком боязни, что может произойти что-то непрогнозированное. Поэтому меры безопасности усилили, что, конечно же, правильно, но в нашем случае прослеживаются совсем другие факторы", – отметил эксперт.

Он добавил, что также открытым остается вопрос, почему именно сейчас власть решилась на усиление мер безопасности.

По словам политолога, в любом случае, то, что происходит в последнее время, свидетельствует о нескольких моментах.

"Во-первых, власть будет держаться за полномочия до конца и любыми способами. Во-вторых, власть боится радикализации. В-третьих, то, как действовали относительно акций протестов, напоминает то, как раньше обращались с протестующими. Просто сейчас это не только жесткий подход, как при Януковиче, но и более хитрый", – пояснил политолог.

По его мнению, это говорит о том, что у власти есть страх радикализации общественных настроений.

"Неуверенность власти как раз и проявляется в том, что внезапно появилось дело Савченко. Именно сейчас. Правда это или нет, выяснят правоохранительные органы. Даже если так, суть в том, что власть никуда не денется от общества, которое породило ту же Надежду Савченко и подобных ей – Парасюка и других", – резюмировал Владимир Воля.

В издании отметили, что согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", 60% украинцев хотят кардинальных изменений, однако "каждый шестой выступает за то, чтобы все осталось как есть".

Кстати, дипломат заявил о вероятности начала мировой войны.