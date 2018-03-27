"Жорсткий підхід": політолог оцінив радикальні настрої в суспільстві

Експерт вважає, що влада боїться непрогнозованих подій

Політичний експерт оцінив настрої в суспільстві і заявив, що заборона носіння зброї, справа Савченко-Рубана та інші останні події – ознака певного страху влади перед радикалізацією настроїв. Про це в коментарі "Слово і Діло" розповів політолог Володимир Воля.

"Справа в тому, що ніхто не враховує, що та ж Савченко не взялася нізвідки. Це певною мірою також уособлення настроїв у суспільстві. Те, що влада діє методами заборон, є ознакою страху, що може статися щось непрогнозоване. Тому заходи безпеки посилили, що, звичайно ж, правильно, але в нашому випадку простежуються зовсім інші чинники", – зазначив експерт.

Він додав, що також відкритим залишається питання, чому саме зараз влада зважилася на посилення заходів безпеки.

За словами політолога, в будь-якому випадку, те, що відбувається останнім часом, свідчить про кілька моментів.

"По-перше, влада буде триматися за повноваження до кінця і будь-якими способами. По-друге, влада боїться радикалізації. По-третє, те, як діяли щодо акцій протестів, нагадує те, як раніше поводилися з протестувальниками. Просто зараз це не тільки жорсткий підхід, як при Януковичі, але і більш хитрий", – пояснив політолог.

На його думку, це говорить про те, що у влади є страх радикалізації суспільних настроїв.

"Невпевненість влади якраз і проявляється в тому, що раптово з'явилася справа Савченко. Саме зараз. Правда це чи ні, з'ясують правоохоронні органи. Навіть якщо так, суть у тому, що влада нікуди не дінеться від суспільства, яке породило ту ж Надію Савченко і подібних їй – Парасюка та інших", – резюмував Володимир Воля.

У виданні зазначили, що згідно з даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", 60% українців хочуть кардинальних змін, однак "кожен шостий виступає за те, щоб все залишилося як є".

До речі, дипломат заявив про ймовірність початку світової війни.