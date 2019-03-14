Жевал сырую картошку: в Мелитополе родители заморили ребенка голодом

Коллаж РБК-Украина

Мальчик даже не реагировал на людей

В Мелитополе родители заморили полуторагодовалого ребенка голодом. Об этом сообщила врач-гинеколог, которая пришла по адресу в поисках своей подопечной беременной, поскольку та давно не появлялась в женской консультации, передает "РИА-Мелитополь".

Врач, которая прибыла на место, обнаружила ужасную картину: в доме холод, на плите - кастрюли с прокисшими остатками пищи, а на кровати полуторагодовалый мальчик с соплями, жующий сырую картошку. Женщина мигом сообщила о неблагополучной семье в центр социальных служб.

Фото: (ria-m.tv)

"Мы выезжали в семью вместе с педиатром. На соцработников набросился агрессивный сожитель. Он стал выгонять их и угрожать. Врачу участковому в трубку сожитель кричал, что сейчас приедет в больницу и всех разорвет. Мужчина утверждал, что семья у них приличная, в доме чисто и полно еды. Мама сама болезненно выглядела, постоянно кашляла. Мальчик очень худенький на свой возраст, слабый, вялый. У него даже не было сил кричать и плакать",- рассказывает начальник службы по делам детей Ольга Прокопенко.

Также было отмечено апатичное поведение мальчика. На чужих людей он никак не реагировал. Соцработник его взяла на руки - он прижался к ней и молча ехал. Ребенка поместили в больницу на обследование.

Напомним, что во время очередного заседания по делу депутата Новоукраинского районного совета Александра Мольченко, который чуть не до смерти заморил своего четырехлетнего сына голодом, потому что считал, что жена родила мальчика от другого, мужчина пожаловался на плохое самочувствие и попросил перенести заседание.

Мы также писали, что про скандального украинского депутата написало западное издание The Sun - теперь он приобрел "мировую славу".