"Жили под обстрелами": женщина на линии фронта воспитывала четырех приемных детей

Скриншот (ТСН)

Теперь семья начала новую жизнь на мирной территории

В сети рассказали историю Надежды Джанебековой, которая вместе с приемными детьми проживала в поселке Зайцево, что на линии фронта. Об этом передает ТСН.

Журналисты отметили, что женщина с детьми пережила самые мощные обстрелы и не получала никакой помощи от государства.

Надежда воспитала 10 детей, с них – только – один ребенок – родной. Теперь воспитывает еще 4 девочки.

Сначала женщина отказывалась покидать поселок. "У меня здесь хозяйство, в погребе закрутки, картошка, куда я поеду", - объясняла она.

Но все же ее эвакуировали, а волонтеры купили семье новый дом на мирной территории.

"Здесь тихо, не стреляют", - радуются дети.

Дети два с половиной года жили под обстрелами, все это время не получали детские деньги. Надежда говорит, что государство задолжало малышам более 200 тысяч гривен.

Видео: Новая жизнь большой семьи (ТСН)

Ранее в сети рассказали историю бойца ООС, который "дает по зубам врагу" (фото). Василий с позывным "Говерла" - главный сержант роты 128-й бригады. Свой необычный позывной он получил за то, что вырос на Закарпатье, недалеко от самой высокой горы Украины.

Герої, загиблі в червні 2018