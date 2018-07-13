"Жили під обстрілом": жінка на лінії фронту виховувала чотирьох прийомних дітей

Скріншот (ТСН)

Тепер сім'я почала нове життя на мирній території

У мережі розповіли історію Надії Джанебекової, яка разом з прийомними дітьми проживала в селищі Зайцево, що на лінії фронту. Про це передає ТСН.

Журналісти відзначили, що жінка з дітьми пережила найпотужніші обстріл і не отримувала ніякої допомоги від держави.

Надія виховала 10 дітей, з них тільки одна дитина – рідна. Тепер виховує ще 4 дівчинки.

Спочатку жінка відмовлялася залишати селище. "У мене тут господарство, у погребі закрутки, картопля, куди я поїду", - пояснювала вона.

Але все ж її евакуювали, а волонтери придбали сім'ї новий будинок на мирній території.

"Тут тихо, не стріляють", - радіють діти.

Діти два з половиною роки жили під обстрілом, весь це час не отримували дитячі гроші. Надія каже, що держава заборгувала малюкам більше 200 тисяч гривень.

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