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Жители Кривого Рога "восстали" против реконструкции парка (видео)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 16:15
Фото: ua24life
Фото: ua24life

В городе скандал из-за забора вокруг территории и вырубки деревьев

В Кривом Роге требуют открыть доступ к Гданцевскому парку. Местные жители пожаловались на срубленные деревья, высокий забор и заблокированный вход. Об этом сообщает ТСН.

Из городского бюджета выделили почти 40 миллионов на реконструкцию парка. Однако горожане считают, что это очередная схема по разворовыванию. Они отмечают, что проект реконструкции не согласован с громадой.

Люди требовали пустить их на территорию парка и показать его реальное состояние, поскольку подрядчик уже уничтожил десятки деревьев.

"Сколько на эти конвертационные фирмы было открыто уголовных дел! Здесь действительно действует "стиральная машина", прикрываясь парком. Они еще на 4-5 миллионов украли деревьев. Порубили дубы, которые стояли веками", - рассказали в горсовете Кривого Рога.

Участников митинга в парк так и не пропустили, поскольку это объект повышенной опасности.

"Парк будет открыт в августе", - пообещали работники.

Видео: Парк в Кривом Роге оградили забором (YouTube/ТСН)

Кстати, в Киеве сносят популярный рынок. Жители столицы убеждены, что это к лучшему, однако не уверены, что его сносят насовсем. Некоторые считают, что сооружения заменят новыми.

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Теги: Кривой Рог, парк
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