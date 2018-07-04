"Все в шоке": в Киеве сносят популярный рынок, а в сети радуются (фото)

Киевляне обсуждают изменения на столичной местности

В Деснянском районе Киева начали сносить рынок "Фестивальный", расположенный на Троещине. Об этом рассказали на странице "Троещина FB" в соцсети Facebook.

"Сносят рынок "Фестивальный". Предупредили за три дня. Все в шоке. Продавцы, предприниматели и покупатели. Творится полный беспредел", - отметили в сети.

Фото: "Фестивальный", Троещина (facebook.com/Троещина-FB)

Однако многие жители столицы обрадовались такой новости. По их мнению, территорию давно пора расчистить.

Снимки прокомментировали пользователи сети:

"Так если предупредили, чего ходить в шоке? В чем беспредел? Наконец-то толкучки и срача не будет (надеюсь!)".

"Если честно, то выглядел он отвратительно. Возможно, сделают реконструкцию".

"Ну и отлично. Для рынка должна быть специальная постройка, которая не портит вид, с проведенной водой, электричеством, администрацией, лабораторией и т.д. А на "Фестивальном" просто гадюшник и антисанитария. Будем надеяться, что на месте этих палаток сделают нормальные ряды".

"Прекрасная новость".

"Надо было с перехода начинать".

"Ах, если бы... Но не верю. Он неубиваем. Скорее всего что-то перестраивают".

"Та снесли пару ларьков и все, че за кипишь".

"Визуально ничего не изменилось. Шанхай-шанхаем".

"Сносят, но не все".

"Если документы в порядке, то чего волноваться? Суд, возмещение, восстановление в правах. Если нет, то... таки да, волновайтесь!".

Скриншот поста (facebook.com/Троещина-FB)

Скриншот комментариев (facebook.com/Троещина-FB)

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