"Все в шоке": в Киеве сносят популярный рынок, а в сети радуются (фото)

Киевляне обсуждают изменения на столичной местности
В Деснянском районе Киева начали сносить рынок "Фестивальный", расположенный на Троещине. Об этом рассказали на странице "Троещина FB" в соцсети Facebook.
"Сносят рынок "Фестивальный". Предупредили за три дня. Все в шоке. Продавцы, предприниматели и покупатели. Творится полный беспредел", - отметили в сети.
Фото: "Фестивальный", Троещина (facebook.com/Троещина-FB)
Однако многие жители столицы обрадовались такой новости. По их мнению, территорию давно пора расчистить.
Снимки прокомментировали пользователи сети:
"Так если предупредили, чего ходить в шоке? В чем беспредел? Наконец-то толкучки и срача не будет (надеюсь!)".
"Если честно, то выглядел он отвратительно. Возможно, сделают реконструкцию".
"Ну и отлично. Для рынка должна быть специальная постройка, которая не портит вид, с проведенной водой, электричеством, администрацией, лабораторией и т.д. А на "Фестивальном" просто гадюшник и антисанитария. Будем надеяться, что на месте этих палаток сделают нормальные ряды".
"Прекрасная новость".
"Надо было с перехода начинать".
"Ах, если бы... Но не верю. Он неубиваем. Скорее всего что-то перестраивают".
"Та снесли пару ларьков и все, че за кипишь".
"Визуально ничего не изменилось. Шанхай-шанхаем".
"Сносят, но не все".
"Если документы в порядке, то чего волноваться? Суд, возмещение, восстановление в правах. Если нет, то... таки да, волновайтесь!".
Скриншот поста (facebook.com/Троещина-FB)
Скриншот комментариев (facebook.com/Троещина-FB)
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