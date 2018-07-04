"Всі в шоці": у Києві зносять популярний ринок, а в мережі радіють (фото)

Кияни обговорюють зміни на столичній місцевості

У Деснянському районі Києва почали зносити ринок "Фестивальний", розташований на Троєщині. Про це розповіли на сторінці "Троєщина FB" в соцмережі Facebook.

"Зносять ринок "Фестивальний". Попередили за три дні. Всі в шоці. Продавці, підприємці та покупці. Твориться повне свавілля, - зазначили в мережі.

Фото: "Фестивальний", Троєщина (facebook.com/Троещина-FB)

Проте багато жителів столиці зраділи такій новини. На їхню думку, територію давно треба розчистити.

Знімки прокоментували користувачі мережі:

"Так якщо попередили, чого ходити в шоці? У чому свавілля? Нарешті товкучки і срача не буде (сподіваюся!)".

"Якщо чесно, то виглядав він жахливо. Можливо, зроблять реконструкцію".

"Ну й чудово. Для ринку повинна бути спеціальна споруда, яка не псує вигляд, з проведеною водою, електрикою, адміністрацією, лабораторією і т. д. А на "Фестивальному" просто гадючник і антисанітарія. Будемо сподіватися, що на місці цих наметів зроблять нормальні ряди".

"Прекрасна новина".

"Треба було з переходу починати".

"Ах, якщо б... Але не вірю. Він вічноживий. Швидше за все щось перебудовують".

"Та знесли кілька ларьків і все, шо за кіпіш".

"Візуально нічого не змінилося. Шанхай-шанхаєм".

"Зносять, але не все".

"Якщо документи в порядку, то чого хвилюватися? Суд, відшкодування, відновлення в правах. Якщо ні, то хвилюйтеся!".

Скріншот поста (facebook.com/Троєщина-FB)

Скріншот коментарів (facebook.com/Троещина-FB)

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