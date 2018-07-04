"Всі в шоці": у Києві зносять популярний ринок, а в мережі радіють (фото)

Кияни обговорюють зміни на столичній місцевості
У Деснянському районі Києва почали зносити ринок "Фестивальний", розташований на Троєщині. Про це розповіли на сторінці "Троєщина FB" в соцмережі Facebook.
"Зносять ринок "Фестивальний". Попередили за три дні. Всі в шоці. Продавці, підприємці та покупці. Твориться повне свавілля, - зазначили в мережі.
Фото: "Фестивальний", Троєщина (facebook.com/Троещина-FB)
Проте багато жителів столиці зраділи такій новини. На їхню думку, територію давно треба розчистити.
Знімки прокоментували користувачі мережі:
"Так якщо попередили, чого ходити в шоці? У чому свавілля? Нарешті товкучки і срача не буде (сподіваюся!)".
"Якщо чесно, то виглядав він жахливо. Можливо, зроблять реконструкцію".
"Ну й чудово. Для ринку повинна бути спеціальна споруда, яка не псує вигляд, з проведеною водою, електрикою, адміністрацією, лабораторією і т. д. А на "Фестивальному" просто гадючник і антисанітарія. Будемо сподіватися, що на місці цих наметів зроблять нормальні ряди".
"Прекрасна новина".
"Треба було з переходу починати".
"Ах, якщо б... Але не вірю. Він вічноживий. Швидше за все щось перебудовують".
"Та знесли кілька ларьків і все, шо за кіпіш".
"Візуально нічого не змінилося. Шанхай-шанхаєм".
"Зносять, але не все".
"Якщо документи в порядку, то чого хвилюватися? Суд, відшкодування, відновлення в правах. Якщо ні, то хвилюйтеся!".
Скріншот поста (facebook.com/Троєщина-FB)
Скріншот коментарів (facebook.com/Троещина-FB)
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