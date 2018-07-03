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"Восстание против машин": в центре Киева мусорный бак растолкал авто и "станцевал" вальс (видео)

STYLERКурьезы        03.07.2018 - 16:14
Скриншот facebook.com/bruce.ty
Скриншот facebook.com/bruce.ty

Контейнер врезался в несколько машин

В центре Киева на улице Льва Толстого заметили мусорный бак, который выехал на проезжую часть и повредил несколько автомобилей. Соответствующее видео опубликовал оператор Борис Троценко на своей странице в Facebook.

"Взбесился мусорный бак на улице Льва Толстого в Киеве. Пострадало несколько автомобилей", - сообщил автор видео.

 

 

Опубліковано Bruce Tr Понеділок, 2 липня 2018 р.

Видео: Мусорный бак выехал на дорогу (facebook.com/bruce.ty)

В сети активно комментируют инцидент

"Это реальный триллер", - пишут пользователи.

"Он будто танцует. Еще и пакет как платок выбросил", - шутят в комментариях.

"Задолбался ждать, пока полиция решит проблему неправильной парковки", - иронично предположили в сети.

"Восстание против машин", - отметили юзеры.

"Это лучший короткометражный фильм года", - добавили пользователи.

Напомним, как в Киеве парень пробежался по патрульному авто.

Нарушитель запрыгнул на автомобиль полицейских, пробежал по нему, спрыгнул и побежал в сторону Бессарабского рынка. Сообщается, что в автомобиле патрульных полицейских лопнуло лобовое стекло и появилась вмятина на крыше. Ремонт будет стоить значительных средств.

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Теги: мусорный бак, Киев, курьез
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