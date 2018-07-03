"Повстання проти машин": в центрі Києва сміттєвий бак розштовхав авто і станцював" вальс (відео)

Контейнер врізався в кілька машин

У центрі Києва на вулиці Льва Толстого помітили сміттєвий бак, який виїхав на проїжджу частину і пошкодив кілька автомобілів. Відповідне відео опублікував оператор Борис Троценко на своїй сторінці в Facebook.

"Сказився сміттєвий бак на вулиці Льва Толстого у Києві. Постраждало кілька автомобілів", - повідомив автор відео.

Опубліковано Bruce Tr Понеділок, 2 липня 2018 р.

Відео: Сміттєвий бак виїхав на дорогу (facebook.com/bruce.ty)

У мережі активно коментують інцидент

"Це реальний трилер", - пишуть користувачі.

"Він ніби танцює. Ще й пакет як хустка викинув", - жартують в коментарях.

"Задолбался чекати, поки поліція вирішить проблему неправильного паркування", - іронічно припустили в мережі.

"Повстання проти машин", - зазначили юзери.

"Це кращий короткометражний фільм року", - додали користувачі.

Нагадаємо, як у Києві хлопець пробігся по патрульному авто.

Порушник застрибнув на автомобіль поліцейських, пробіг по нього, зіскочив і побіг у бік Бессарабського ринку. Повідомляється, що в автомобілі патрульних поліцейських лопнуло лобове скло і з'явилася вм'ятина на даху. Ремонт буде коштувати значних коштів.

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