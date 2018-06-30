В Киеве парень пробежался по патрульному авто

Автомобиль теперь нужно ремонтировать

В Киеве молодой парень пробежался по крыше патрульного автомобиля. Об этом сообщает "Эспрессо".

В пятницу, 29 июня, в самом центре столицы, на Крещатике, молодой парень пробежался по патрульному авто и повредил его.

Нарушитель запрыгнул на автомобиль полицейских, пробежал по нему, спрыгнул и побежал в сторону Бессарабского рынка.

Сообщается, что в автомобиле патрульных полицейских лопнуло лобовое стекло и появилась вмятина на крыше. Ремонт будет стоить значительных средств.

Один из патрульных полицейских кинулся догонять нарушителя и ему это почти удалось, но парень вырвался и снова убежал. Его помогли задержать неравнодушные прохожие, которые передали его в руки полицейских.

Для того, чтобы удержать молодого человека, понадобилось двое полицейских. Они его задержали и посадили в патрульное авто.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь, которую вызвали для задержанного нарушителя.

Причины такого поступка 22-летнего парня не объясняются.

Фото: Поврежденный автомобиль (espreso.tv)

Кстати, в сети рассказали о патрульных-мошенниках на дорогах.

Около Чернигова мошенники, представившись патрульными полицейскими, попытались конфисковать автомобиль. Причину конфискации транспортного средства они не объяснили.

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