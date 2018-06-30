Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві хлопець пробігся по патрульному авто

STYLERLIFE        30.06.2018 - 08:26
Фото: Патрульний автомобіль (РБК-Україна)
Фото: Патрульний автомобіль (РБК-Україна)

Автомобіль тепер потрібно ремонтувати

У Києві молодий хлопець пройшовся по даху патрульного автомобіля. Про це повідомляє "Эспрессо".

У п'ятницю, 29 червня, в самому центрі столиці, на Хрещатику, молодий хлопець пробігся по патрульному авто і пошкодив його.

Порушник застрибнув на автомобіль поліцейських, пробіг по ньому, зіскочив і побіг у бік Бессарабського ринку.

Повідомляється, що в автомобілі патрульних поліцейських лопнуло лобове скло і з'явилася вм'ятина на даху. Ремонт буде коштувати значних грошей.

Один з патрульних поліцейських кинувся наздоганяти порушника і йому це майже вдалося, але хлопець вирвався і знову втік. Його допомогли затримати небайдужі перехожі, які передали його в руки поліцейських.

Для того, щоб утримати молоду людину, знадобилося двоє поліцейських. Вони його затримали і посадили в патрульне авто.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та швидка медична допомога, яку викликали для затриманого порушника.

Причини такого вчинку 22-річного хлопця не пояснюються.

 

Фото: Пошкоджений автомобіль (espreso.tv)

До речі, у мережі розповіли про патрульних-шахраїв на дорогах.

Біля Чернігова шахраї, назвавшись патрульними поліцейськими, спробували конфіскувати автомобіль. Причину конфіскації транспортного засобу вони не пояснили.

Потрібно соціалізувати ромів - опитування

"Собача вірність": у Києві собака віддано лежав поруч із загиблою подругою (фото) "Святкували день народження": у Києві п'яний водій влаштував ДТП на набережній (відео)
Теги: патрульная полиция, Київ, нарушитель
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся