У Києві хлопець пробігся по патрульному авто

Автомобіль тепер потрібно ремонтувати

У Києві молодий хлопець пройшовся по даху патрульного автомобіля. Про це повідомляє "Эспрессо".

У п'ятницю, 29 червня, в самому центрі столиці, на Хрещатику, молодий хлопець пробігся по патрульному авто і пошкодив його.

Порушник застрибнув на автомобіль поліцейських, пробіг по ньому, зіскочив і побіг у бік Бессарабського ринку.

Повідомляється, що в автомобілі патрульних поліцейських лопнуло лобове скло і з'явилася вм'ятина на даху. Ремонт буде коштувати значних грошей.

Один з патрульних поліцейських кинувся наздоганяти порушника і йому це майже вдалося, але хлопець вирвався і знову втік. Його допомогли затримати небайдужі перехожі, які передали його в руки поліцейських.

Для того, щоб утримати молоду людину, знадобилося двоє поліцейських. Вони його затримали і посадили в патрульне авто.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та швидка медична допомога, яку викликали для затриманого порушника.

Причини такого вчинку 22-річного хлопця не пояснюються.

Фото: Пошкоджений автомобіль (espreso.tv)

До речі, у мережі розповіли про патрульних-шахраїв на дорогах.

Біля Чернігова шахраї, назвавшись патрульними поліцейськими, спробували конфіскувати автомобіль. Причину конфіскації транспортного засобу вони не пояснили.

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