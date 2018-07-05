Жителі Кривого Рогу "повстали" проти реконструкції парку (відео)

У місті скандал через паркан навколо території та вирубки дерев

У Кривому Розі вимагають відкрити доступ до Гданцевського парку. Місцеві жителі поскаржилися на зрубані дерева, високий паркан і заблокований вхід. Про це повідомляє ТСН.

З міського бюджету виділили майже 40 мільйонів на реконструкцію парку. Однак городяни вважають, що це чергова схема по розкраданню. Вони відзначають, що проект реконструкції не узгоджено з громадою.

Люди вимагали пустити їх на територію парку і показати його реальний стан, оскільки підрядник вже знищив десятки дерев.

"Скільки на ці конвертаційні фірми було відкрито кримінальних справ! Тут дійсно діє "пральна машина", прикриваючись парком. Вони ще на 4-5 мільйонів вкрали дерев. Порубали дуби, які стояли століттями", - розповіли у міськраді Кривого Рогу.

Учасників мітингу в парк так і не пропустили, адже це об'єкт підвищеної небезпеки.

"Парк буде відкритий у серпні", - пообіцяли працівники.

Відео: Парк в Кривому Розі огородили парканом (YouTube/ТСН)

До речі, у Києві зносять популярний ринок. Жителі столиці переконані, що це на краще, проте не впевнені, що його зносять назовсім. Деякі вважають, що споруди замінять новими.

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