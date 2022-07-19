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В Житомире мощный ливень превратил улицы в реки (видео)

Коллаж РБК-Украина: в Житомире подтопило улицы после сильного дождя
Автор: Владимир Костырин

В Житомире после сильного ливня во вторник, 19 июля, некоторые улицы залило водой, и дороги превратились в "речки", что усложнило передвижение как водителям, так и пешеходам, которые нередко попадают под водные каскады от брызг из-за проезжающего по "водоемам" транспорта.

Видео подтопленных улиц Житомира опубликовано в сети.

Причина залитых улиц после дождя - не способность канализации и водостоков справляться со значительным объемом влаги.

Жители Житомира в пабликах отмечают, что подобные картины в городе они могут наблюдать не редко после сильных дождей.

Видео: залитые после ливня улицы в Житомире 19 июля

Также в житомирских пабликах пишут, что такие осадки прошли локально в центре, и в некоторых частях города дождя толком и не было.

Фото: скрин комментариев t.me/pzhytomyr

Другие пользователи сети иронизируют, что 19 июля проблему с водой помогла решить природа. Так, люди имеют в виду временную приостановку водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ на некоторых улицах.

Объявление мэрии Житомира о приостановке подачи воды из-за ремонта (фото: facebook.com/miskaradazt)

Ранее мы писали, что на днях в Киеве после сильного дождя в небе раскинулась двойная радуга, а затем "расцвел" красивый закат, и в сети показали яркие фото и видео зрелищного явления.

К слову, перед этим также было опубликовано видео, как в столице мощный ливень затопил улицы.

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