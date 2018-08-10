Аласанию обвинили в угрозах украинскому журналисту

Зураб Аласания (фото: facebook.com/anbolkun)

Андрей Болкун отметил, что больше месяца назад ему в "мессенджер" начали поступать сообщения с фотографиями и текстом, которые он считает угрозами

Журналист Андрей Болкун получает системные угрозы после обнародования фактов о коррупционном деле на "Суспильном" и многомиллионные выплаты подчиненным председателя Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании. Об этом главный редактор сайта Leopolis.news рассказал во время пресс-конференции.

Андрей Болкун отметил, что больше месяца назад ему в "мессенджер" начали поступать сообщения с фотографиями и текстом, которые он считает угрозами.

"Угрозы начали поступать после моих публикаций об открытии уголовного производства из-за злоупотребления работниками "Общественного телевидения" и о многомиллионных выплатах подчиненным Зураба Аласании. Эти угрозы были системными, четко сформулированными и визуально усилены картинками с изображениями, как говорится, не для слабонервных. Я никого не обвиняю, но буду об этом свидетельствовать после того, как полиция в конце концов откроет производство. Угрозы однозначно расцениваю как препятствование моей профессиональной деятельности, давление и запугивание", - заявил Андрей Болкун.

Он пояснил, что в начале июля обнародовал на своей странице в Facebook информацию о выплате "Суспильным" одному из своих функционеров почти 32 млн грн.

"Если быть точным, 31 миллион 703 тысячи гривен получил в прошлом году директор департамента ПАО НСТУ Дмитрий Грузинский, согласно поданной декларации. Позже оказалось, что он ошибся при заполнении документов. Но это его проблема! Полгода декларация висела на сайте НАПК и все было хорошо. Пока мы не заметили ошибку. Так надо было вежливо извиниться и посыпать голову пеплом, а не лить грязь на журналиста, который нашел общественно важную информацию и обнародовал ее. Я не раз писал о таких "проколах" местных чиновников. Но после этого никто не присылал мне фотографии, залитые кровью", - сказал Болкун.

Журналист также добавил, что сведения о заинтересованности силовиками злоупотреблениями на "Суспильном". Речь идет о сделке на сумму 2,5 млн грн.

"Национальная полиция открыла производство по факту злоупотребления служебным положением подчиненными председателя правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" при проведении тендеров на закупку аудиовизуального оборудования, стоимость которых была значительно завышена. Я об этом также писал. Потому что считаю, что Общественное телевидение в Украине уничтожают. Во время войны оно не может быть таким яловым. И это мое мнение", - подчеркнул Болкун.

13 июля журналист обратился с заявлением о преступлении в соответствии со статьей 345-1 УК в Галицкий отдел полиции ГУНП во Львовской области. Однако полиция не внесла сообщение в ЕРДР. Андрей Болкун пожаловался в суд на полицию, которая не регистрирует заявление о полученных угрозах и не проводит соответствующее расследование. 23 июля Галицкий районный суд Львова обязал полицию зарегистрировать заявление, однако правоохранители до сих пор игнорируют решение суда.

По словам журналиста, 9 августа он вновь обратился в Галицкий районный суд с просьбой обязать полицию выполнить постановление суда, однако прошли уже сутки, а никакой реакции от правоохранителей нет.

"Во всей этой ситуации пугают даже не угрозы, а бездействие полиции. Если они так легкомысленно относятся к обращениям человека, который занимает определенное положение в обществе, который является публичным, то обычные люди вообще беззащитны. Очень надеюсь, что это какая-то досадная ошибка и правоохранители ее исправят", - отметил журналист.

Напомним, следственный судья Галицкого районного суда Львова принял решение, которым обязал Галицкое ОП ГУНП во Львовской области внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и провести досудебное расследование по заявлению журналиста, главного редактора сайта Leopolis.news Андрея Болкуна.

Ранее Styler писал о том, что Национальная полиция открыла производство из-за завышенной стоимости оборудования, которое было приобретено на тендере подчиненными руководителя "Суспильного" Зураба Аласании.