Аласанію звинуватили в погрозах українському журналісту

Зураб Аласанія (фото: facebook.com/anbolkun)

Андрій Болкун зазначив, що більше місяця тому йому в "мессенджер" почали надходити повідомлення з фотографіями і текстом, які він вважає погрозами

Журналіст Андрій Болкун отримує системні погрози після оприлюднення фактів про корупційну справу на "Суспільному" та багатомільйонні виплати підлеглим голови Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураба Аласанії. Про це головний редактор сайту Leopolis.news розповів під час прес-конференції.

Андрій Болкун зазначив, що більше ніж місяць тому йому в "месенджер" почали надходити повідомлення із фотографіями та текстом, які він вважає погрозами.

"Погрози почали надходити після моїх публікацій про відкриття кримінального провадження через зловживання працівниками "Суспільного телебачення" та про багатомільйонні виплати підлеглим Зураба Аласанії. Ці погрози були системними, чітко сформульованими та візуально підсилені картинками із зображеннями, як то кажуть, не для слабких нервово. Я нікого не звинувачую, але буду про це свідчити після того, коли поліція врешті відкриє провадження. Погрози однозначно розцінюю як перешкоджання моїй професійній діяльності, тиск та залякування", - заявив Андрій Болкун.

Він пояснив, що на початку липня оприлюднив на своїй сторінці у Facebook інформацію про виплату "Суспільним" одному зі своїх функціонерів майже 32 млн грн

"Якщо бути точним, 31 мільйон 703 тисячі гривень отримав торік директор департаменту ПАТ НСТУ Дмитро Грузинський, згідно з поданою декларацією. Пізніше виявилося, що він помилився при заповненні документів. Але ж це його проблема! Півроку декларація висіла на сайті НАЗК і все було добре. Аж поки ми не зауважили помилки. Так треба було ґречно перепросити і посипати голову попелом, а не лити бруд на журналіста, який знайшов суспільно важливу інформацію та оприлюднив її. Я не раз писав про такі "проколи" місцевих чиновників. Але після цього ніхто не надсилав мені фотографії, заляпані кров’ю", - сказав Болкун.

Журналіст також додав, що має відомості про зацікавлення силовиками зловживаннями на "Суспільному". Йдеться про оборудку на суму 2,5 млн грн.

"Національна поліція відкрила провадження за фактом зловживання службовим становищем підлеглими голови правління ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" при проведенні тендерів на закупівлю аудіовізуального обладнання, вартість яких було значно завищено. Я про це також писав. Бо вважаю, що Суспільне телебачення в Україні знищують. У час війни воно не може бути таким яловим. І це моя думка", - підкреслив Болкун.

13 липня журналіст звернувся із заявою про злочин відповідно до статті 345-1 ККУ до Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області. Проте поліція не внесла повідомлення до ЄРДР. Андрій Болкун поскаржився до суду на поліцію, що не реєструє заяву про отримані погрози та не проводить відповідного розслідування. 23 липня Галицький районний суд Львова зобов’язав поліцію зареєструвати заяву, проте правоохоронці досі ігнорують ухвалу суду.

За словами журналіста, 9 серпня він знову звернувся до Галицького районного суду із проханням зобов’язати поліцію виконати постанову суду, однак минула вже доба, а жодної реакції від правоохоронців немає.

"В усій цій ситуації лякають навіть не погрози, а бездіяльність поліції. Якщо вони так легковажать зверненнями людини, яка займає певне становище в суспільстві, яка є публічною, то звичайні люди взагалі беззахисні. Дуже сподіваюся, що це якась прикра помилка і правоохоронці її виправлять", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, слідчий суддя Галицького районного суду Львова ухвалив рішення, яким зобов’язав Галицький ВП ГУНП у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і провести досудове розслідування за заявою журналіста, головного редактора сайту Leopolis.news Андрія Болкуна.

Раніше Styler писав про те, що Національна поліція відкрила провадження за завищеною вартістю обладнання, яке було придбано на тендері підлеглими керівника "Суспільного" Зураба Аласанії.