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Полиция расследует дело о пропавших 2,5 млн на "Суспильному" из-за чиновников Аласании, – журналист

STYLERLIFE        04.07.2018 - 17:42
Фото: Зураб Аласания (facebook.com/anbolkun)
Фото: Зураб Аласания (facebook.com/anbolkun)

Силовики заинтересовались злоупотреблениями при проведении тендеров

Национальная полиция открыла производство из-за завышенной стоимости оборудования, которое было приобретено на тендере подчиненными руководителя "Суспильного" Зураба Аласании. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-заместитель председателя ЛОО НСЖУ, главный редактор Leopolis.news Андрей Болкун.

По словам Болкуна, об открытии производства его изданию стало известно из собственных источников.

"Силовики заинтересовались злоупотреблениями на 2,5 млн гривен. Об этом говорят наши источники. Национальная полиция даже открыла производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами – подчиненными председателя правления ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураба Аласании при проведении тендеров на закупку и аудиовизуального оборудования, стоимость которых была значительно завышена (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Номер производства 12018100000000596", – написал журналист.

Кроме того, он попросил руководителя "Суспильного" прокомментировать ситуацию.

"Зураб Аласания, опять скажете, что запятой ошиблись, а на самом деле украли не несколько миллионов, а только сотни тысяч?", – написал Болкун.

Он также обратился к Арсену Авакову и Юрию Луценку с просьбой предоставить информацию по этому делу.

Скриншот поста (facebook.com/anbolkun)

Как известно, на этой неделе разгорелся скандал вокруг премий и зарплат на "Суспильному".

Активисты обратили внимание на то, что рядовой директор департамента телеканала за прошлый год получил около 32 миллионов гривен.

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Теги: тв, Зураб Аласания
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