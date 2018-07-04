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Поліція розслідує справу щодо вкрадених чиновниками Аласанії 2,5 млн грн, - журналіст

STYLERLIFE        04.07.2018 - 17:42
Фото: Зураб Аласанія (facebook.com/anbolkun)
Фото: Зураб Аласанія (facebook.com/anbolkun)

Силовики зацікавилися зловживаннями при проведенні тендерів

Національна поліція відкрила провадження з-за завищеної вартості обладнання, яке було придбано на тендері підлеглими керівника "Суспільного" Зураба Аласанії. Про це на своїй сторінці в Facebook написав екс-заступник голови ЛОО НСЖУ, головний редактор Leopolis.news Андрій Болкун.

За словами Болкуна, про відкриття провадження його виданню стало відомо з власних джерел.

"Силовики зацікавилися зловживаннями на 2,5 млн гривень. Про це говорять наші джерела. Національна поліція навіть відкрила провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами – підлеглими голови правління ВАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" Зураба Аласанії при проведенні тендерів на закупівлю та аудіовізуального обладнання, вартість яких була значно завищена (ч. 2 ст. 364 КК України). Номер виробництва 12018100000000596", – написав журналіст.

Крім того, він попросив керівника "СуспІльного" прокоментувати ситуацію.

"Зураб Аласанія, знову скажете, що комою помилилися, а насправді вкрали не кілька мільйонів, а тільки сотні тисяч?", – написав Болкун.

Він також звернувся до Арсена Авакова та Юрія Луценка з проханням надати інформацію по цій справі.

Скріншот поста (facebook.com/anbolkun)

Як відомо, на цьому тижні розгорівся скандал навколо премій і зарплат на "Суспильному".

Активісти звернули увагу на те, що пересічний директор департаменту телеканалу за минулий рік отримав близько 32 мільйонів гривень.

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Теги: тв, Зураб Аласания
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