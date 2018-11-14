Зима близко: какой погоды ждать украинцам 14 ноября

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сегодня во многих областях пройдут дожди и снег

В среду, 14 ноября, в большинстве областей Украины будет холодно. Также страну накроют осадки в виде дождей и снега.

На востоке сегодня будет без осадков, но температура не поднимется выше 3 градусов тепла. Жителей южных областей ожидает переменная облачность с максимальной температурой воздуха +5.

На западе Украины пройдут дожди. Местами - ливни. Столбик термометра покажет до 9 градуса тепла, а на Закарпатье - до +13 и без осадков.

Сегодня ожидаются снегопады в северных регионах. Температура 0...+2.

В центре Украины также местами пройдет снег. Температура в центральных регионах - максимум до +5.

В Киеве 14 ноября весь день небо будет затянуто облаками. Весь день будет идти сильный снег, который днем может усилиться.

Температура воздуха в столице днем поднимется не более, чем до +1, а вечером термометры покажут от 4 до 2 градусов мороза.

Погода в Украине на 14 ноября (meteo.gov.ua)

Народный прогноз на 14 ноября

14 ноября - Кузьмы и Демьяна. Этот день наши предки считали началом зимы и первых морозов. Но если сегодня дороги развезет грязью, не стоит ждать морозов до самого декабря. А если в этот день выпадет снег, то будущая весна, говорили предки, будет с большим разливом.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ранее в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в шести областях 14 ноября снежный покров ожидается высотой до 6 см.

Также мы писали о том, что эксперт Владимир Деркач сделал прогноз погоды на декабрь 2018 года. По словам специалиста, первый месяц зимы не принесет длительных холодов, а в конце года уже традиционно потеплеет.

Видео: РБК-Украина