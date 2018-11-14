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Зима близько: якої погоди чекати українцям 14 листопада

STYLERЖиття    14.11.2018 - 07:07
Зима близько: якої погоди чекати українцям 14 листопада
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Сьогодні в багатьох областях пройдуть дощі і сніг

У середу, 14 листопада, у більшості областей України буде холодно. Також країну накриють опади у вигляді дощів та снігу.

На сході сьогодні буде без опадів, а температура не підніметься вище 3 градусів тепла. Жителів південних областей очікує мінлива хмарність з максимальною температурою повітря +5.

На заході України пройдуть дощі. Місцями зливи. Стовпчик термометра покаже до 9 градусів тепла, а на Закарпатті - до +13 і без опадів.

Сьогодні очікуються снігопади в північних регіонах. Температура 0...+2.

У центрі України також місцями пройде сніг. Температура в центральних регіонах - максимум до +5.

У Києві 14 листопада весь день небо буде затягнуте хмарами. Весь день йтиме сніг, який вдень може посилитися.

Температура повітря в столиці вдень підніметься не більше, ніж до +1, а ввечері термометри покажуть від 4 до 2 градусів морозу.

Зима близько: якої погоди чекати українцям 14 листопада

Погода в Україні на 14 листопада (meteo.gov.ua)

Народний прогноз на 14 листопада

14 листопада - Кузьми і Дем'яна. Цей день наші пращури вважали початком зими і перших морозів. Але якщо сьогодні дороги розвезе грязюкою, не варто чекати морозів до самого грудня. А якщо у цей день випаде сніг, то майбутня весна, говорили предки, буде з великим розливом.

Зима близько: якої погоди чекати українцям 14 листопада

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Раніше в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що в шести областях 14 листопада сніговий покрив очікується висотою до 6 см.

Також ми писали про те, що експерт Володимир Деркач зробив прогноз погоди на грудень 2018 року. За словами фахівця, перший місяць зими не принесе тривалих холодів, а в кінці року вже традиційно потеплішає.

Відео: РБК-Україна

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