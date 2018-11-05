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Прохладно, но без осадков: погода в Киеве на 5 ноября

STYLERЖизнь    05.11.2018 - 07:07
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптики рассказали о погоде в столице в первый день рабочей нелели

В Киеве 5 ноября будет прохладно, без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +13 градусов, местами туман. Температура ночью 7-9 градусов тепла.

Как сообщает Укргидрометцентр, первые морозы придут на следующих выходных.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 ноября самая высокая температура днем была 17,6 в 2013 года, самая низкая ночью 11,4 мороза в 1979 году.

Прохладно, но без осадков: погода в Киеве на 5 ноябряСкриншот: meteo.gov.ua

Ранее мы публиковали прогноз погоды в Киеве на неделю.

До этого синоптики предупредили о тумане в Киеве.

Видео(video.rbc.ua)

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