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Прохолодно, але без опадів: погода у Києві на 5 листопада

STYLERЖиття    05.11.2018 - 07:07
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Синоптики розповіли про погоду в столиці в перший день робочого нелели

У Києві 5 листопада буде прохолодно, без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +13 градусів, місцями туман. Температура вночі 7-9 градусів тепла.

Як повідомляє Укргідрометцентр, перші морози прийдуть на наступних вихідних.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 5 листопада найвища температура вдень була 17,6 в 2013 році, найнижча вночі 11,4 морозу в 1979 році.

Прохолодно, але без опадів: погода у Києві на 5 листопада

Прохолодно, але без опадів: погода у Києві на 5 листопадаСкріншот: meteo.gov.ua

Раніше ми публікували прогноз погоди в Києві на тиждень.

До цього синоптики попередили про тумані в Києві.

Відео: (video.rbc.ua)

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