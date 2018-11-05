Прохолодно, але без опадів: погода у Києві на 5 листопада

Синоптики розповіли про погоду в столиці в перший день робочого нелели
У Києві 5 листопада буде прохолодно, без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до +13 градусів, місцями туман. Температура вночі 7-9 градусів тепла.
Як повідомляє Укргідрометцентр, перші морози прийдуть на наступних вихідних.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 5 листопада найвища температура вдень була 17,6 в 2013 році, найнижча вночі 11,4 морозу в 1979 році.
Скріншот: meteo.gov.ua
Раніше ми публікували прогноз погоди в Києві на тиждень.
До цього синоптики попередили про тумані в Києві.
Відео: (video.rbc.ua)