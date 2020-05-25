Зима в мае: украинцев напугал сильный град (яркие фото)

В Донецкой области зафиксировали град (коллаж РБК-Украина)

В сети показали фотографии града, который прошел в мае в Донецкой области

На выходных в Донецкой области, в Лиманском районе прошел сильный град, который не на шутку перепугал местных жителей. В селе Яцковка, на берегу Червоносколского водохранилища - береговая линия стала напоминать зимние пейзажи.

Фото запорошенного градом села Яцковка опубликовал Александр Белименко в Facebook, а поделилась кадром синоптик Наталка Диденко.

Напомним, что украинцам уже не привыкать к погодным аномалиям этой весны. Так, в апреле в Карпатах выпал сильный снег, который засыпал осадками все горы.

В Донецкой области прошел град (Александр Белименко /Facebook)

В комментариях отметили, что Славянск град миновал.

Напомним, что ранее РБК-Украина писало прогноз погоды на следующую неделю с 25 по 29 мая. Сообщается, что во вторник начнутся грозовые ливни.

Также мы писали, что синоптик Наталья Диденко также опубликовала свой прогноз-погоды на понедельник. Также эксперт рассказала, когда в Украину придет настоящее тепло.

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Автор: Мария Соловей