Зима отработает на совесть: украинцев ждут осадки и сильный ветер

Синоптик рассказал, в каких областях пройдут дожди со снегом

В среду, 27 февраля, на большей части территории Украины ожидаются осадки в виде дождей и снега. Погода будет облачной и прохладной, будет ветренно. Об этом сообщил синоптик на сайте Opogode.

Сила ветра составит от 5 до 12 метров в секунду, но в некоторых районах порывы достигнут 18 м/с. Направление ветра - северное.

В течение суток температура воздуха в целом по стране будет варьироваться в пределах от -3 до +4 градусов.

На Западе пройдут небольшие дожди. Столбики термометра в дневное время будут показывать от +3 до +7 градусов, ночью ожидается около 0 градусов.

Жителей северных областей 27 февраля осадки не побеспокоят, но будет облачно. Днем температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, а ночью опустится до -3 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В восточных регионах синоптик прогнозирует мокрый снег. В дневное время температура воздуха составит от нуля до +4 градусов, а в темное время суток ожидается от -3 до нуля градусов.

В Центре также выпадут осадки, но незначительные. Днем температура воздуха составит максимум +5 градусов, а ночью - не опустится ниже -3 градусов.

В южных областых ожидаются дожди. В течение дня температура воздуха составит от +1 до +4 градусов, в ночное время - от -3 до нуля градусов.

В столице существенные осадки не прогнозируются, будет облачно. В Киеве температура воздуха днем составит +1...+3 градуса, а ночью снизится до -2 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как отметила на своей странице в соцсети Facebook известный синоптик Наталка Диденко, в большинстве стран Западной Европы погода была очень теплой - температура воздуха достигала до +26 градусов. В то же время в Украине - без "всяких там выкрутасов, все у атмосферы по графику - зима должна отработать на совесть, а не впадать в жаркий инфантилизм".

"Все равно придется возвращаться на свое место. Поперед батька в пекло не лезут", - добавила она.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось ранее, синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украине ожидается существенное потепление до +10 градусов.

Также мы писали о том, что по предварительным прогнозам в Украине потепление начнется 4 марта. По словам синоптика, сильных морозов уже не будет, однако температура воздуха несколько снизится.

Напомним, что синоптики ранее рассказали о скором возвращении в Украину снега и морозов.