"Значительно потеплеет": какая погода ждет украинцев в последние дни мая

Дожди ожидаются на севере нашей страны в последний день весны

Стало известно, какой будет погода в последние дни мая. Об этом передает "Сегодня".

Во вторник, 29 мая, в Украине значительно потеплеет. Во всех регионах страны воздух прогреется до +25-28 градусов. Украинцев ждет жаркий день и прохладная ночь.

Фото: Закат (рixabаy.com)

Прохладнее всего будет в Луганской и Харьковской области. Там дневная температура воздуха опустится до +22-24 градусов, а ночная – до +7-9 градусов.

В среду, 30 мая, похолодание распространится и на Донецкую область, однако в целом температурная картина по стране практически не изменится. Все так же будет сухо и тепло.

Фото: Лето (рixabаy.com)

В четверг, 31 мая, на севере нашей страны пройдут дожди. Осадки ожидаются в Киевской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях. При этом на востоке страны станет теплее. Разница между дневной и ночной температурой воздуха сократится – по всей стране ожидается до +26-29 градусов днем и +12-16 ночью.

Ранее сообщалось, что украинцев предупредили об очень жарком лете.

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