+30 не предел: украинцев предупредили об очень жарком лете

В апреле 2018 года планета накалилась очень сильно

Летом 2018 года украинцев ждет аномальная жара с температурой воздуха больше, чем +30 градусов. Обещают самое жаркое лето за последние десятилетия. Об этом сообщили на сайте метеорологического института.

Солнце нагреет Украину на полтора градуса сильнее средних значений последних 30-ти лет. То есть +30 - это далеко не предел. Самым горячим месяцем прогнозируют июль.

Фото: Жара (РБК-Украина)

Отметим, что в апреле 2018 года планета накалилась очень сильно. За 139 лет наблюдений нынешний апрель стал рекордсменом и занял третье место в списке самых жарких за последние 100 лет. При этом Украина была в наиболее коричневой зоне. От зашквальных прыжков температур страдали не только украинцы. Например, в Пакистане в апреле зафиксировали +50 градусов тепла.

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