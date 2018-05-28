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+30 не предел: украинцев предупредили об очень жарком лете

STYLERLIFE        28.05.2018 - 16:30
Фото: Жара в Украине (РБК-Украина)
Фото: Жара в Украине (РБК-Украина)

В апреле 2018 года планета накалилась очень сильно

Летом 2018 года украинцев ждет аномальная жара с температурой воздуха больше, чем +30 градусов. Обещают самое жаркое лето за последние десятилетия. Об этом сообщили на сайте метеорологического института.

 

Солнце нагреет Украину на полтора градуса сильнее средних значений последних 30-ти лет. То есть +30 - это далеко не предел. Самым горячим месяцем прогнозируют июль.

Фото: Жара (РБК-Украина)

Отметим, что в апреле 2018 года планета накалилась очень сильно. За 139 лет наблюдений нынешний апрель стал рекордсменом и занял третье место в списке самых жарких за последние 100 лет. При этом Украина была в наиболее коричневой зоне. От зашквальных прыжков температур страдали не только украинцы. Например, в Пакистане в апреле зафиксировали +50 градусов тепла.

Читайте также, как народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о прогнозе погоды на неделю, начиная с 28 мая. 

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Теги: погода
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