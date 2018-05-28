+30 не межа: українців попередили про дуже спекотне літо

У квітні 2018 року планета дуже сильно накалилася

Влітку 2018 року українців чекає аномальна спека з температурою повітря більше ніж +30 градусів. Обіцяють найспекотніше літо за останні десятиліття. Про це повідомили на сайті метеорологічного інституту.

Сонце нагріє Україну на півтора градуси сильніше середніх значень останніх 30-ти років. Тобто +30 - це далеко не межа. Найгарячішим місяцем прогнозують липень.

Фото: Спека (РБК-Україна)

Зазначимо, що в квітні 2018 року планета накалилася дуже сильно. За 139 років спостережень квітень став рекордсменом і зайняв третє місце в списку найбільш спекотних за останні 100 років. При цьому Україна була в найбільш коричневій зоні. Від зашквальных стрибків температур страждали не тільки українці. Наприклад, в Пакистані в квітні зафіксували +50 градусів тепла.

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